Сделать структуру первой страницы сайта (не менять шаблон сайта)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок120 просмотров

Требуется стильное размещение фоток, текста (это прилагается) на главной страницы сайта, так что посетители (и  Яндекс с Гуглом) ухнули от удивления :)

9 лет назад
guest_14558650574414
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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