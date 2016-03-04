Редизайн свадебного сайта (+ мобильные версии)

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок162 просмотра

Приветствуем всех!

Требуется разработка дизайна сайта; тематика – подготовка и организация свадьбы. Дополнительно разработать мобильные версии указанных страниц. На сайте присутствуют 2 основных типа добавляемых записей: статьи, интернет-магазины.

В данный момент сайт уже функционирует, и шаблон необходимо сделать на замену имеющемуся.

Для сайта ранее был разработан ЛОГО – его необходимо взять за основу в том виде, в каком он есть (графика + название).

Необходимо разработать дизайн 5 страниц сайта.

В качестве результата работы необходимо получить:

• PSD макеты всех (5) страниц под разрешение экрана монитора компьютера, указанных в пункте 2 вместе со скриншотами каждой представленной страницы в формате JPG. А также мобильные версии для планшета, смартфона каждой страницы.

БЮДЖЕТ: 14 000 рублей. Оплата ТОЛЬКО по средствам Webmoney! Срок исполнения – 10 рабочих дней.

Этапы сотрудничества:

  • После прочтения ТЗ (прикреплено к проекту), вы оставляете заявку, и указываете стоимость, за которую вы готовы выполнить работу.
  • Если возникают вопросы/уточнения, можете написать личное сообщение.
  • Мы выбираем исполнителя и передаем ему проект в работу.
  • Перед началом работ выплачивается аванс в размере 50% - 7000 рублей.
  • Вы разрабатываете основной стиль на примере главной страницы, и как только он будет согласован, можно будет переходить к разработке остальных страниц сайта.
ВАЖНО! Выбор будет сделан из исполнителей с рейтингом, достаточным количеством положительных отзывов и наличием проектов схожих тематик в портфолио.
9 лет назад
seoactive
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$180
10 дней
Огромное спасибо за высочайший профессионализм! Татьяна отлично реализовала все задумки, все очень креативно, было предложено много идей, которые мы и реализовали. Всегда на связи, все сроки были соблюдены! Особенно рекомендуем тем, кому требуется разработка яркого и оригинального дизайна.
Отличный заказчик! Работать с Сергеем понравилось, только положительные эмоции, понятные и быстрые комментарии, с оплатой - никаких проблем. Спасибо за проект. Мои рекомендации коллегам.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад

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