Редизайн свадебного сайта (+ мобильные версии)

Приветствуем всех!

Требуется разработка дизайна сайта; тематика – подготовка и организация свадьбы. Дополнительно разработать мобильные версии указанных страниц. На сайте присутствуют 2 основных типа добавляемых записей: статьи, интернет-магазины.

В данный момент сайт уже функционирует, и шаблон необходимо сделать на замену имеющемуся.

Для сайта ранее был разработан ЛОГО – его необходимо взять за основу в том виде, в каком он есть (графика + название).

Необходимо разработать дизайн 5 страниц сайта.

В качестве результата работы необходимо получить:

• PSD макеты всех (5) страниц под разрешение экрана монитора компьютера, указанных в пункте 2 вместе со скриншотами каждой представленной страницы в формате JPG. А также мобильные версии для планшета, смартфона каждой страницы.

БЮДЖЕТ: 14 000 рублей. Оплата ТОЛЬКО по средствам Webmoney! Срок исполнения – 10 рабочих дней.

Этапы сотрудничества: