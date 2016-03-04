Добрый день. Нужно перерисовать логотип. 1. Сделать прозрачный фон. 2. Убрать зеленый прямоугольник (фон), в котором изображена девушка. 3. А изображение девушки сделать ...
Редизайн свадебного сайта (+ мобильные версии)
Приветствуем всех!
Требуется разработка дизайна сайта; тематика – подготовка и организация свадьбы. Дополнительно разработать мобильные версии указанных страниц. На сайте присутствуют 2 основных типа добавляемых записей: статьи, интернет-магазины.
В данный момент сайт уже функционирует, и шаблон необходимо сделать на замену имеющемуся.
Для сайта ранее был разработан ЛОГО – его необходимо взять за основу в том виде, в каком он есть (графика + название).
Необходимо разработать дизайн 5 страниц сайта.
В качестве результата работы необходимо получить:
• PSD макеты всех (5) страниц под разрешение экрана монитора компьютера, указанных в пункте 2 вместе со скриншотами каждой представленной страницы в формате JPG. А также мобильные версии для планшета, смартфона каждой страницы.
БЮДЖЕТ: 14 000 рублей. Оплата ТОЛЬКО по средствам Webmoney! Срок исполнения – 10 рабочих дней.
Этапы сотрудничества:
- После прочтения ТЗ (прикреплено к проекту), вы оставляете заявку, и указываете стоимость, за которую вы готовы выполнить работу.
- Если возникают вопросы/уточнения, можете написать личное сообщение.
- Мы выбираем исполнителя и передаем ему проект в работу.
- Перед началом работ выплачивается аванс в размере 50% - 7000 рублей.
- Вы разрабатываете основной стиль на примере главной страницы, и как только он будет согласован, можно будет переходить к разработке остальных страниц сайта.
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