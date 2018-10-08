Отличная работа! Дарья - профессионал, каких мало. Доскональное изучение ТЗ, так что не был упущен ни один пункт. Постоянно на связи, с коммуникациями проблем не было. Дизайн получился что надо: в соответствии со всеми требованиями. Огромное спасибо за работу!