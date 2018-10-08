seoactive

Сергей seoactive

 
39 летРоссия/Ярославль
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Приветствую всех!

Приоритетный способ общения - личные сообщения, а также электронная почта.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$55
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Lemp
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$55
10 баллов
3 года назад
Beget нашел вирусы на сайте на WordPress. Нужно проверить и удалить
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Всегда на связи.
Быстрая и четкая работа! Отдельная благодарность за подробные разъяснения и комментарии. Спасибо!
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dashart
Дарья 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$300
10 баллов
3 года назад
Разработка дизайна сайта финансовой тематики (витрина карт, займов)
Отличный заказчик! Очень четкое ТЗ, работать было легко и интересно. Рекомендую!
Отличная работа! Дарья - профессионал, каких мало. Доскональное изучение ТЗ, так что не был упущен ни один пункт. Постоянно на связи, с коммуникациями проблем не было. Дизайн получился что надо: в соответствии со всеми требованиями. Огромное спасибо за работу!
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ccista
Сергей 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$200
10 баллов
4 года назад
Доработки сайна на ModX Revo (лекарства)
Всегда приятно работать с Сергеем. Интересные задачи, с оплатой никаких никогда проблем. Очень доволен сотрудничеством!
Великолепная работа, впрочем, как всегда! Все сделано быстро и качественно, Сергей - эксперт по ModX! Также, он всегда на связи, вопросы решаем мгновенно. Буду обращаться только к нему!
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YanaBabanina
Яна 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
4 года назад
Наполнение 3 сайтов товарами (НЕ статьями), CMS ModX Revo
Спасибо за работу. Инструкция написана максимально подробно. Оплата мгновенная.
Очень довольны сотрудничеством! Быстрая и качественная работа. Яна моментально разобралась в нашей непростой CMS, что сильно ускорило процесс.
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ccista
Сергей 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$20
10 баллов
4 года назад
Доработки сайна на ModX Revo (смартфоны): верстка, программирование
Работаем не первый раз. Как всегда отличная постановка задачи, постоянная коммуникация, все вопросы решаются очень быстро. Очень доволен работой с Сергеем!
Как всегда - великолепная работа, как по части верстки, так и по части программирования! Такое ощущение, что для Сергея нет ничего невозможного :). При это он всегда на свази, готов к общению и обсуждению любых текущих вопросов. С таким человеком всегда приятно иметь дело. Спасибо!
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