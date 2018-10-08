Приветствую! На хостинге Бегет был проверен один сайт на WordPress (их местным антивирусом Ревизиум). В результате было выявлено несколько вредоносных файлов (лишь предположительно, возможно это и НЕ вирусы). [list=1][*]Необходимо изучить все выявленные пункты (порядка 20), и дать ...
- Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $260
Приветствуем всех! Требуется разработка дизайн-макетов для действующего информационного сайта-агрегатора банковских продуктов (кредитные карты, займы, МФО). Функционал сайта - [b]рейтинги банковских продуктов, сравнение[/b] (сайт не оказывает никаких услуг - только статьи и рейтинги). Ссылка на сайте есть ...Завершен3 года назад
Доработки сайта на CMS ModX Revo согласно ТЗ.Завершен4 года назад
Приветствуем всех! Требуется контент-менеджер для [b]наполнения сайтов товарами [/b](это не интернет-магазины, а информационные порталы). Хотелось бы найти исполнителя на длительный срок для постоянного сотрудничества - в идеале, хотя бы на 4-5 месяцев. [b]Задача: [/b]создание новых карточек товаров, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $770
Доработки сайта на CMS ModX Revo согласно ТЗ.Завершен4 года назад
- $150
Приветствую всех! Требуется доработать дизайн уже существующего сайта по разработанным ранее макетам (сайт представляет собой онлайн-сервис сравнения гаджетов по параметрам). Вам требуется использоваться исходные PSD-макеты (в наличии версии для десктопа, планшета и смартфона), и на основании ...Завершен4 года назад
Приветствую всех! Имеется сайт на WordPress (информационный, статейного типа, с уникальным шаблоном), который в данный момент работает на устаревшей версии php 5.6. Требуется перевести весь сайт (движок и шаблон) на версию php 7.3: т. е. чтобы после ...Завершен4 года назад
- $12
Имеется действующий сайт на CMS WordPress. Сайт настроен так (за счет собственного функционала движка), что на главной вместо последних записей отображается статичная главная страница, куда выведена одна из записей. [b]Задача: вывести на главной странице в самом ...Завершен5 лет назад
- $460
Приветствуем всех! Требуется разработка дизайн-макетов для сайта-агрегатора подарков (сайт - каталог, которые агрегирует в себе товары различных магазинов, НЕ интернет-магазин). К проекту [b]прикреплено Техническое Задание[/b]. В ТЗ много букв (в первую очередь для того, чтобы минимизировать вопросы), ...Завершен5 лет назад
- $180
Необходимо разработать под ключ сайт на WordPress согласно макетам и ТЗ.Завершен5 лет назад
- $10
Имеется действующий сайт на CMS WordPress. Сайт настроен так (за счет собственного функционала движка), что на главной вместо последних записей отображается статичная главная страница, куда выведена одна из записей. [b]Задача: вывести на главной странице в самом ...Завершен5 лет назад
- $175
Необходимо сделать корректировки верстки сайта, десктопных и мобильных версий. Программирование на ModX в соответствии с ТЗ.Завершен6 лет назад
- $35
Требуется сделать некоторые доработки по функционалу сайта на CMS ModX.Завершен6 лет назад
- $50
Приветствую всех! Требуется верстка (и натяжка стилей) по имеющимся макетам нескольких элементов оформления html-текста сайта на CMS WordPress, а также прописать все необходимые для этого оформления стили в CSS. Сайт - [url=http://seifoved.ru/]http://seifoved.ru/[/url], пример типовой страницы - ...Завершен6 лет назад
- $210
Приветствую! Требуется разработка сайта по макетам под ключ: верстка + натяжка + программирование!Завершен6 лет назад
- $210
Приветствую! Требуется разработка сайта по макетам под ключ: верстка + натяжка + программирование!Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $30
Приветствую всех! Требуется разработать дизайн некоторых элементов (стилей) html-текста сайта - каждый из элементов необходимо отрисовать в двух цветовых решениях. В качестве итогов работы необходимо предоставить скриншоты каждого элемента и собственно макеты. [b]Элементы оформления, которые необходимо разработать:[/b] 1 ...Завершен6 лет назад
- $150
Приветствуем всех! Требуется разработка дизайн-макетов для сайта на CMS WordPress. Тематика - доставка подарков/цветов. Сайт будет информационный (агрегатор магазинов) - не интернет-магазин; сайт ничего не продает, корзины не нужно. Необходим дизайн 7 страниц, из которых-только 3-4 являются ...Завершен6 лет назад
- $150
Приветствуем всех! Требуется сверстать адаптивный сайт (макеты различных версий, десктоп- 1170, планшет - 760, мобильные устройства - 480, в наличии), сделать натяжку шаблона на движок, а также спрограммировать кое-какие дополнительные элементы. Функционал сайта классический для WordPress ...Закрыт6 лет назад
- $100
Приветствуем всех! Требуется разработка дизайн-макетов информационного сайта на CMS WordPress. Тематика - косметология/медицина. Необходим дизайн 3-х страниц: главная, страница статьи, страница рубрики статей. В качестве результата необходимо предоставить: PSD макеты всех страниц под разрешение экрана монитора [b]компьютера ...Завершен6 лет назад