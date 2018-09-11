Вывести на главной странице сайта на WordPress комментарии/отзывы

Имеется действующий сайт на CMS WordPress. Сайт настроен так (за счет собственного функционала движка), что на главной вместо последних записей отображается статичная главная страница, куда выведена одна из записей.

Задача: вывести на главной странице в самом низу статьи комментарии/отзывы: сами комментарии, и форму для их добавления.

Требования:

Это должны быть типовые комментарии WordPress (и форма для их добавления) в рамках используемого шаблона сайта, которые в данный момент можно добавлять только на внутренних страницах сайта.

Размещение на странице – стандартно для WordPress, т. е. сначала идут сами комментарии (при их наличии), и ниже форма для их добавления.

Добавленные в данной форме комментарии должны администрироваться (модерироваться) в общем разделе в админ-панели для всех комментарий сайта.

Комментарии должны выводиться сразу под соцкнопками внизу статьи.

По сути, задача в том, чтобы вывести комментарии со стандартным вордпрессовским функционалом на главную страницу.

В ответ на ваши заявки вышлю урл сайта.

Оплата только по средствам Webmoney рубли. Цена - 700 р.