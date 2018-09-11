Вывести на главной странице сайта на WordPress комментарии/отзывы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок146 просмотров

Имеется действующий сайт на CMS WordPress. Сайт настроен так (за счет собственного функционала движка), что на главной вместо последних записей отображается статичная главная страница, куда выведена одна из записей.

Задача: вывести на главной странице в самом низу статьи комментарии/отзывы: сами комментарии, и форму для их добавления.

Требования:

  • Это должны быть типовые комментарии WordPress (и форма для их добавления) в рамках используемого шаблона сайта, которые в данный момент можно добавлять только на внутренних страницах сайта.
  • Размещение на странице – стандартно для WordPress, т. е. сначала идут сами комментарии (при их наличии), и ниже форма для их добавления.
  • Добавленные в данной форме комментарии должны администрироваться (модерироваться) в общем разделе в админ-панели для всех комментарий сайта.
  • Комментарии должны выводиться сразу под соцкнопками внизу статьи.
По сути, задача в том, чтобы вывести комментарии со стандартным вордпрессовским функционалом на главную страницу.

В ответ на ваши заявки вышлю урл сайта.

Оплата только по средствам Webmoney рубли. Цена - 700 р.

WordPress
7 лет назад
seoactive
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Vakarchuk
Андрей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
7 лет назад
$10
1 день
Отличная молниеносная работа по правке кода в ВордПрессе!
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Заявки фрилансеров

Vakarchuk
Андрей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
7 лет назад
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Веб-программирование

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