Виджет для АМОСРМ

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Закрыт2 заявки136 просмотров

Техническое задание на виджет записи на прием машин

Нужно создать виджет с помощью которого можно записывать клиента на прием. Записывать необходимо с карточки клиента.

Базовый функционал:

Отображение календаря на запись в режиме недели с возможностью переключения на другие недели. Чтобы показывались даты и дня недели. (Пример: http://prntscr.com/kl4g6g. Но должно быть в неделю, наприклат так: http://prntscr.com/kl4gh1)

При записи, чтобы в карточке клиента закреплялся запись.

В карточке виджета имеет подтягивать с карточки клиента следующие поля: Услуга, Марка и модель машины, Имя и номер телефона клиента.

Вручную при записи нужно вводить:

  • ориентировочное время выполнения работ от-до в часах,
  • возможность выбора или это бокс или на выезде,
  • если на выезде - возможность вписать адрес или контрагента,
  • возможности мастера.
Поля мастеров:

После записи на прием нужно в поля amoCRM пробрасывать детали записи на прием, и при редактировании записи нужно редактировать поля.

Дополнительные фишки:

При этом должна быть возможность двусторонней синхронизации с Google календарем.

При формировании записи должна создаваться событие в календаре на указанное время. А при изменении времени в гугл-календаре должна меняться время в виджете в amoCRM.

В календаре в заметках к событию в календаре должна быть назначена следующая информация:

  • Место поклейки (Бокс или адрес выездной поклейки)
  • Мастер
  • Марка и модель машины
  • Ссылка на сделку в amoCRM
AmoCRM
7 лет назад
guest_15365802731034
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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