Виджет для АМОСРМ

Техническое задание на виджет записи на прием машин

Нужно создать виджет с помощью которого можно записывать клиента на прием. Записывать необходимо с карточки клиента.

Базовый функционал:

Отображение календаря на запись в режиме недели с возможностью переключения на другие недели. Чтобы показывались даты и дня недели. (Пример: http://prntscr.com/kl4g6g. Но должно быть в неделю, наприклат так: http://prntscr.com/kl4gh1)

При записи, чтобы в карточке клиента закреплялся запись.

В карточке виджета имеет подтягивать с карточки клиента следующие поля: Услуга, Марка и модель машины, Имя и номер телефона клиента.

Вручную при записи нужно вводить:

ориентировочное время выполнения работ от-до в часах,

возможность выбора или это бокс или на выезде,

если на выезде - возможность вписать адрес или контрагента,

возможности мастера.

Поля мастеров:

Не назначен

Вот список всех мастеров http://prntscr.com/kl4jyq

После записи на прием нужно в поля amoCRM пробрасывать детали записи на прием, и при редактировании записи нужно редактировать поля.

Дополнительные фишки:

При этом должна быть возможность двусторонней синхронизации с Google календарем.

При формировании записи должна создаваться событие в календаре на указанное время. А при изменении времени в гугл-календаре должна меняться время в виджете в amoCRM.

В календаре в заметках к событию в календаре должна быть назначена следующая информация: