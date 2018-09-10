Многопоточный парсер на Node.js+Phantom (или альтернатива)

Необходимо разработать многопоточный масштабируемый парсер. Всего будет обрабатываться порядка 150(!) сайтов одной тематики со схожей структурой. У отдельных страниц контент формируется динамическим путем(!). На первом этапе нужен рабочий каркас приложения, а также необходим простой механизм подключения новых сайтов доноров для сбора информации.

Присылайте свои примеры уже выполненных аналогичных работ, условия сотрудничества, цены и ориентировочные сроки.