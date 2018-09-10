Интеграция Амоцрм и бота телеграм Voicy

Необходимо реализовать связку голосовым API Яндекса (Speechkit), Гугла или есть еще какой то сервис, который использует бот телеграм Voicy

Смысл какой:

1. В карточку сделки Амоцрм, после разговора с клиентом по телефону крепится запись звонка.

2. Нужно чтобы эта запись падала боту (либо напрямую с голосвым API связать) Voicy

3. Он ее расшифровывал в текст

4. И этот текст чтобы сразу после звонка крепился в карточку сделки в виде текста в примечание.