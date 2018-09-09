Мелкие корректировки по форме бронирования CMS MODX

Сайт www_rancho_kz

Бронирование осуществляется двумя способами: с сайта и с админки через модуль oneBooking.

Задачи:

1. При бронировании через админку, нужно убрать поле, справа от поля "номер сектора".

2. При бронировании через админку, После поля "номер сектора" вывести поле "количество человек", должно быть значение по умолчанию 1 и меньше становиться не должно.

3. При бронировании со стороны сайта в поле "Телефон" есть шаблон ввода телефона, в бронировании через админку нужно сделать такой же.

4. В бронировании через админку поле "Тип брони" спустить под поле "Дата".

5. В бронировании через админку поле "Email" сделать не обязательным для заполнения.

6. В системе бронирования oneBooking есть список созданных заявок и над этим списком есть кнопка "Показать все" при нажатии на неё, должны показываться все заявки кроме тех у которых прошёл срок, а для них нужно создать отдельную вкладку и назвать её Архив.

7. При бронировании со стороны сайта автоматически приходит смс оператору, а при бронировании со стороны админки не приходит смс оператору, нужно что бы тоже приходило.

8. При бронировании со стороны сайта клиент заполняет поле "Email" и ему должно приходить письмо с уведомлением и должна приходить копия письма оператору на email, а при бронировании со стороны админки, не важно заполнено поле "Email" или нет копия письма должна приходить оператору на email и при бронировании из админки в конце письма должна быть пометка БО, тоесть Без Оплаты.