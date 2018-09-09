Нужно сделать стабильный, многопоточный скрипт (скорей всего на phyton, perl или bash) для эмуляции мощной Ddos атаки на ресурс (сайт). Атакую вести со всех интерфейсов (ip) что скрипт найдет на сервере. Отсылать все возможные ...
Мелкие корректировки по форме бронирования CMS MODX
Сайт www_rancho_kz
Бронирование осуществляется двумя способами: с сайта и с админки через модуль oneBooking.
Задачи:
1. При бронировании через админку, нужно убрать поле, справа от поля "номер сектора".
2. При бронировании через админку, После поля "номер сектора" вывести поле "количество человек", должно быть значение по умолчанию 1 и меньше становиться не должно.
3. При бронировании со стороны сайта в поле "Телефон" есть шаблон ввода телефона, в бронировании через админку нужно сделать такой же.
4. В бронировании через админку поле "Тип брони" спустить под поле "Дата".
5. В бронировании через админку поле "Email" сделать не обязательным для заполнения.
6. В системе бронирования oneBooking есть список созданных заявок и над этим списком есть кнопка "Показать все" при нажатии на неё, должны показываться все заявки кроме тех у которых прошёл срок, а для них нужно создать отдельную вкладку и назвать её Архив.
7. При бронировании со стороны сайта автоматически приходит смс оператору, а при бронировании со стороны админки не приходит смс оператору, нужно что бы тоже приходило.
8. При бронировании со стороны сайта клиент заполняет поле "Email" и ему должно приходить письмо с уведомлением и должна приходить копия письма оператору на email, а при бронировании со стороны админки, не важно заполнено поле "Email" или нет копия письма должна приходить оператору на email и при бронировании из админки в конце письма должна быть пометка БО, тоесть Без Оплаты.
Заявки фрилансеров
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