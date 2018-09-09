Необходимо написать модуль — калькулятор доставки для сервиса Яндекс Доставка по API для Opencart 1.5.5.1 От вас цены и сроки? ТЗ прилагаю Предложения без указания цены и сроков не рассматриваются
Правки CMS Opencart
Правки CMS Opencart задание в приложение
от вас жду сроки и бюджет по каждому пункту из т3 спасибо огромное заранее !
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется создать плагин который бы проверял уникальность текстов в комментариях WordPress при их добавлении. Использовать API проверки на уникальность от Content-watch https://content-watch.ru/api/ Настройки плагина должны быть подобные: http://prntscr.com/ksdqyw ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо настроить клоаку под фб, чтобы она отсеивала ботов на белую страницу. Имеется трекер Peerclick, хостинг со своим лендом и проклой.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
нужно собрать бота для сообщества ВК, который позволяет пользователям выбирать победителя до спортивного события и получать результаты своих “ставок” после события. То есть бот должен "запоминать" ответы пользователей, позволять в "админке" выдавать ему правильный ответ ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Видео-ТЗ на 3 минуты: https://drive.google.com/file/d/1U3mAssuOfpIuPayS0iNWSzIjtf-BceZ5/view?usp=sharing Важно быстро выполнить задачу По уточняющим вопросам - на связи целый день.Закрыт7 лет назад
Разработать аналогичный калькулятор расчёта стоимости, + индивидуальный дизайн http://www.dominika.ru/calculate/ Просьба писать стоимостьВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Нужно что бы данный модуль CSV Price Pro import/export 4.1.7 по мимо своего функционала, мог работать с отзывами о товаре.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сайт на Wordpress, реализован с помощью carbon fields. Нужно сделать функционал подбора нoмeрa телефона по маске. Добавление списка нoмeрoв на сайт через csv. Ajax загрузку дополнительных ...Закрыт7 лет назад
Модуль рабочий но перестал работать на dle 13. Нужно подправить запросы в базу данных. Файл в прикреплении. Модуль простой создает категории из списка массово.Закрыт7 лет назад
- $25
Была задача скопировать сайт https://www.z-uborka.ru Его скопировали на 95% вот ссылка http://www.z-uborka.crypto-wiki.ru/otzivi/#content , но остались мелкие правки, которые нужно внести. Нужно нести правки и перенести сайт на хостинг и установить домен. (сайт переносили чтобы поставить на wordpress) Расписываю ниже ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад