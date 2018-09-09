Сайт работает на Битриксе однако стандартый поиск не подходит. Требуется поиск по ряду свойств каждой запчасти, возможно без привязки к cms (!!!). Если вы можете сделать данную задачу, то ...
Правка по фильтру на сайте Битрикс
Видео-ТЗ на 3 минуты: https://drive.google.com/file/d/1U3mAssuOfpIuPayS0iNWSzIjtf-BceZ5/view?usp=sharing
Важно быстро выполнить задачу
По уточняющим вопросам - на связи целый день.
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