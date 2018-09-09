Правка по фильтру на сайте Битрикс

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Закрыт4 заявки159 просмотров

Видео-ТЗ на 3 минуты: https://drive.google.com/file/d/1U3mAssuOfpIuPayS0iNWSzIjtf-BceZ5/view?usp=sharing

Важно быстро выполнить задачу

По уточняющим вопросам - на связи целый день.

7 лет назад
amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров