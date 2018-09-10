Поиск на сайте автозапчастей

Сайт работает на Битриксе однако стандартый поиск не подходит.

Требуется поиск по ряду свойств каждой запчасти, возможно без привязки к cms (!!!).

Если вы можете сделать данную задачу, то прошу присылать запросы на контактный email.

Опишите кратко ваши планы по работе. Интересует как дела будут обстоять с нагрузкой на базу при большом количестве запросов.

ТЗ — https://docs.google.com/document/d/1AUNNy4Jw2RBASggBd6kWZGOfsGsa2xkxFwxaAq4xEhg/edit#