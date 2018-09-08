Есть уже готовый, работающий проект - сайт с авто-обменом платежной системы QIWI на рублевый код биржи wex - http://qiwiwex.pro Нужен человек с базовыми знаниями node.js и vue.js, ну и хорошими знаниями js У проекта: фреймворк на фронте vue.js, ...
Поправить скрипт
Сайт с сериалами, движок DLE. Перестал работать скрипт обновления серий. Необходимо починить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $5
Нужно настроить на лендинге передачу заявок на почту 8 форм. Лендинг на HTML Сегодня до 20:00Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Присилайте вашу цену и сроки! Требование к исполнителю: - опыт работы с библиотекой jqgrid. Задача: https://docs.google.com/document/d/1cWR4yUO1aNRILLZxIJIH4lGUDsykNhj7tHlpXRVckRs/edit?usp=sharingВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Создать кэшбэк сервис с использованием CPA сети admitad Admitad предоставляет страницу лояльности - каталог, в котором заложена логика отображения предложений для пользователя кэшбэк-сервиса или программы лояльности. Включает в себя: Стиль, согласно ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Существует публичная кадарстовая карта Росреестра. На ней отмечены все зарегистрированные здания и сооружения в России. Например на этом сайте карта Росреестра уже совмещена с Яндекс картами (http://xn-----6kcbaababou8b2age7axh3agnwid7h4jla.xn--p1ai/). Видно, что существуют дома, которые еще не ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать торгового бота для биржи BitMEX. Готов обсудить детали. В заявке прошу указывать ориентировочную стоимость ваших услуг.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать web-сервис для Telegram со следующим функционалом: 1. Автоматическая генерация пользователей (по запросу). 2. Сбор контактов из существующих групп и каналов. 3. Рассылка информации ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать фронт часть для сайта с пререндерингом на Nuxt.js. Back-end уже разработан на PHP. Создано апи для обмена данными. Цель сверстать недостающие страницы и внедрить фреймворк. Дизайн готов, нужно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
yadi.sk/d/5RLgh6fH3ajAEF сверстанные страницы куда подключить lifefond24.ru/ при нажатие на кнопку читать yadi.sk/d/zFTQJnlQ3ajAVB при нажатие на кнопку слушать yadi.sk/d/ZgbM5eju3ajAcXВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт, платим за посещения. Кто к нам гонит трафик каждого можем отследить. Но нужен код JS на сайт, который поможет некоторый трафик не засчитывать, верней последующие действия от этого трафика. Например мы ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт7 лет назад