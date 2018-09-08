JS против накрутки посещений/действий на сайте

Есть сайт, платим за посещения. Кто к нам гонит трафик каждого можем отследить. Но нужен код JS на сайт, который поможет некоторый трафик не засчитывать, верней последующие действия от этого трафика.

Например мы конверсию считаем по кнопке "перезвонить с сайта". Как сделать чтобы не было накрутки этой кнопки?

Предполагается, чтобы JS отработал определенные события, и только после их отработки клик по кнопке "перезвонить" засчитывался.

Предполагается, что исполнитель в этом вопросе будет опытный и грамотный и сам предложит варианты барьеров, реализуемые в JS.

От нас например такие варианты: выдержка N секунд до нажатия на кнопку (против накрутки от людей), запрос расширение экрана > 1px (от ботов) и тд. Нужно как можно больше барьеров, так как обманщики по накрутке стали довольно изобретательны. Например сервис clickfrog.ru сообщает что тестирует на 20+ параметров каждое посещение. Скрипт хочется чтобы был универсальный, сайтов много, чтобы могли на любой сайт поставить JS указать id нужной кнопки для подсчета "защищенной против накрутки конверсии".