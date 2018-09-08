На скелет скрипта PHP- teaser (тизерная сеть с витриной) натянуть дизайн как по ссылке : http://rus-news.net/general/putin-podpisal-popravki-v-biudzhet-pensionnogo-fonda-na-2018-god/?utm_source=24smi_n&utm_medium=cpc_teaser&utm_term=10949&utm_content=1724487 С внешним функционалом ( выдача тизеров, сортировка по категориям, и тд) как по ...
JS против накрутки посещений/действий на сайте
Есть сайт, платим за посещения. Кто к нам гонит трафик каждого можем отследить. Но нужен код JS на сайт, который поможет некоторый трафик не засчитывать, верней последующие действия от этого трафика.
Например мы конверсию считаем по кнопке "перезвонить с сайта". Как сделать чтобы не было накрутки этой кнопки?
Предполагается, чтобы JS отработал определенные события, и только после их отработки клик по кнопке "перезвонить" засчитывался.
Предполагается, что исполнитель в этом вопросе будет опытный и грамотный и сам предложит варианты барьеров, реализуемые в JS.
От нас например такие варианты: выдержка N секунд до нажатия на кнопку (против накрутки от людей), запрос расширение экрана > 1px (от ботов) и тд. Нужно как можно больше барьеров, так как обманщики по накрутке стали довольно изобретательны. Например сервис clickfrog.ru сообщает что тестирует на 20+ параметров каждое посещение. Скрипт хочется чтобы был универсальный, сайтов много, чтобы могли на любой сайт поставить JS указать id нужной кнопки для подсчета "защищенной против накрутки конверсии".
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! проблема есть с сайтом на wp - codologia.online Начал пару дней назад отрубаться и выдавать 500 ошибку, долго искали причину, даже перенесли на новый сервак, но не помогло. Считаем что где-то идёт утечка ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт на Wordpress + Woocommerce, в данный момент некоторые товарные категории не подгружают товары, выглядит это примерно так: http://prntscr.com/kresi1 Проблема проявилась после смены дизайна. Напишите, сможете ли исправить такую проблему и если да, то сколько ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Настроить редирект в htaccessВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется парсер проверки автомобилей https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto На php, возможно использовать phantomjs или casperjs, либо что-то ещеВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, для курсовой нужен вот такой скрипт: javascriptcompressor.com (тут сжатие js), hostciti.net/calc/telecom... (тут декомпиляция js) Нужен только функциональный блок с 2 сайтов, т.е. на одной странице блок с сжатие, и ниже блок с декомпиляцией, без ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Большое количество товаров (около 200 000) Номенклатура и цены будут меняться 1 раз в неделю (должен быть экспорт-импорт товаров через .csv) Дизайн не важен.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно решить проблемы по сайту на опенкарте https://drive.google.com/folderview?id=1DbhAitn3hr8EPA_9MbtStIj26ZTv3GsnВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть готовая партнерская программа, нужно исправить код, сделать чтобы все работало до конца, найти ошибки в коде, слабые стороны, уязвимости и исправить их. Язык используется PHP + JsonВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Ищу свободного программиста для создания интернет-каталога на ModX Revolution. Полноценным интернет-магазином это назвать не могу, т.к. фактически на сайте должна быть возможность оставления заявки на товар и простейшая корзина даже без онлайн-оплаты.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад