На скелет скрипта PHP- teaser (тизерная сеть с витриной) натянуть дизайн как по ссылке : http://rus-news.net/general/putin-podpisal-popravki-v-biudzhet-pensionnogo-fonda-na-2018-god/?utm_source=24smi_n&utm_medium=cpc_teaser&utm_term=10949&utm_content=1724487 С внешним функционалом ( выдача тизеров, сортировка по категориям, и тд) как по ...
Парсер данных
Требуется парсер проверки автомобилей https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto
На php, возможно использовать phantomjs или casperjs, либо что-то еще
Заявки фрилансеров
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