Убрать вирус на сайте Modx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок188 просмотров

При заходе на сайт происходит редирект на левый сайт. Нужно убрать редирект. Указывайте цену. Оплата по факту.

MODX
7 лет назад
kirukato
Иван 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

gnapovskiy
Владимир 
42 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов
7 лет назад
$3
1 день
Escrow
Все ок, рекомендую.
Все отлично.

Заявки фрилансеров

gnapovskiy
Владимир 
42 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов
7 лет назад