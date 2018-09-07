Оптимизация сайта ИМ на Shop-Script 6, переработка его содержимого

Кидок - "исполнителя" нужно наградить, думаю какие-либо комфортабельные тиски для пальцев вполне заработал... Данные получателя платежа (возможно он же и контакт в этой истории) в виде ФИО и номера телефона будут ниже. После моего ответа на отклик этого f_lanser' а и просьбу дать номер для голосовой связи проявился некто, представился Вячеславом. У нас, говорит, команда чудо-мастеров своего дела, партнеров-знатоков и мега-разработчиков Webasyst. Предлагаем перевести вас на старшую версию приложения, установить все необходимые плагины и приложения (ну, вы же понимаете, - мы и разработчики, и скидки у нас на все 50%), все вам соберем-настроим-запустим. Соцсети, конечно же, сделаем. Вы заплатите нам 50 % от стоимости лицензии и будем работать на постоянной основе с абонентской платой. 1-й месяц 3500 грн, дальше по 2500 (с соцсетями 3500). Получил ftp от меня, несколько файлов с прайс-листами поставщиков для заливки, перенес на поддомен содержимое ресурса, украсил 7-й версией ШопСкрипт (фри, с сайта) + плагинов и приложений воткнул куст, якобы пособирал вордстат под новые товары для размещения... ...и начал активно предлагать разные варианты перевода денег. От визы-электрон )) и paysend, до старого-доброго Western Union. Я прокинул доменную часть его почты, нигде ее не нашел, среди разрабов тоже таких не обнаружил и решил: ничего страшного - просто добавлю исполнителем в проекте, и все )). А в поддержку Webasyst написать решил потом ), чтобы по лицензии то, установленной, сведения получить. Потом мне оттуда и ответили, что сведений о каких-либо лицензиях на моем поддомене отсутствуют. Ведь работает, человек, а я ему какие-то 10 тыщ, уже уплаченные им за установленную мне лицензию, из-за подозрительности своей все не перевожу, так подумал я и отправил - внимание!!! - Гвоздецкому Евгению Николаевичу (EVGENIY NIKOLAEVICH GVOZDETSKIY ) через Western Union денежки, 10000 рубликов российских... Обрадовался в вотсапе Вячеслав, всяко-разно стал мне рассказывать о предстоящем отъезде к бабушке, которая "уже несколько дней без сознания и мы все в режиме ожидания" (здесь была характеристика, применимая к тем, кто такие использует поводы чтобы прекратить общение - цензурная, удалена по требованию модеров). Но, говорит, будьте покойны, задач то я щас всем настругаю и дело пойдет с небывалой скоростью. За сим откланялся, попросив напомнить ему "за баннера и текста"... ниже были три номера телефонов, все удалены модераторами. начинались все с +38093, заканчивались все три на *5151 - здесь ничего не разгласил, никаких конкретных сведений? один из них принадлежал, якобы Вячеславу Шарапову (имя и фамилия могут не иметь никакого отношения к реально их носящему лицу), еще один выдуманному дизайнеру Александру, и, наконец, третий - реальному получателю платежа в отделении Western Union. Абсолютно уверен, что администрация ресурса обязана быть заинтересована в том, чтобы пользователи знали c кем не стоит общаться.