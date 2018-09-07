исправить проблемы на сайте. Переделать платформу. обновить. Есть готовы новый дизайн. Нужен человек на связи! описать проблему могу в вост ап голосовым сообщением
Оптимизация сайта ИМ на Shop-Script 6, переработка его содержимого
Оптимизация сайта ИМ чайно-кофейной тематики, правка, доработка, юзабилити, семантика (проверка, определение оптимальных ключей, ТЗ на копирайтинг по ним, SEO, репутация (создание и продвижение страниц с "+" отзывами, релизами, обзорами) и т.д. В общем - комплекс работ по перезагрузке существующего ресурса и его настройке.
План мероприятий с промежуточными целями и аргументацией.
Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.
Выбранный исполнитель
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