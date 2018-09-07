Он лайн школа! Кто имел опыт. Сайт с функционалом! Нужно знать Джумлу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок153 просмотра

исправить проблемы на сайте. Переделать платформу. обновить. Есть готовы новый дизайн. Нужен человек на связи! описать проблему могу в вост ап голосовым сообщением

Joomla
6 лет назад
guest_15081937076194
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров