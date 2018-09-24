Необходимо настроить программу ePochta Mailer прога, уже установлена. Нужен всего человек, который наладит рассылку писем. TeamViewer для удаленного доступа, уже установлен. Цена договорная. Оплата по факту выполненной работы.
Доработки в действующем проекте php
Требуется программист для выполнения доработок в действующем проекте на php самопис.
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