Доработки в действующем проекте php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок188 просмотров

Требуется программист для выполнения доработок в действующем проекте на php самопис.

PHP
7 лет назад
capable
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

expdev
35 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$70
1 день
Все отлично!
Все гуд!

Заявки фрилансеров

expdev
35 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад