Скрипт удаления фото на Ruby on Rails

Добрый день!

Есть кино сайт. Сейчас папка с фото актеров и фильмов занимает ~100 Гб. К каждому фильму парсится 30-50 фото, к актеру

до 30 фото.

prnt.sc/krgprd

Нужен специалист, который найдет момент, где указаны лимиты и изменит их,

либо вынесет в отдельную переменную, если сейчас этого нет. Напишет

скрипт, который будет удалять фото из базы и сервера, сначала оставит 20

фото, потом, если места все еще будет много, оставит 15, потом 10. В

итоге у нас папка должна весить 50 гб, а новые фото к фильмам и актерам

будут парсится с учетом ограничения.

Второй момент папка с логами. Занимает 150 гб. Нужно отключить логи и почистить папку. Понять,

что записывается в логи и насколько критично отключение логов.