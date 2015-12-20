Веб-программист со знанием английского языка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок157 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Нужно разработать сайт на английском языке.

Ищу специалиста, который понимает в разных движках и платформах. 

7 лет назад
Se_rebrova
Ева 
37 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров