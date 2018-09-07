Отвязать тему WordPress от домена.

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Закрыт1 заявка142 просмотра

Есть тема, которая привязана к определенному домену. Я хочу установитьее на localhost, нотакой возможности нет. Задание: Отвязать тему от домена.

WordPress
7 лет назад
blikb
46 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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