Необходимо выполнить следующие работы по сайту androspace.ru: 1. Добавить шаблону адаптивность. Сайт должен нормально отображаться на всех устройствах: телефоны (от 320px), планшеты и ПК 2. Поправить ошибки в html-коде согласно валидатору https://validator.w3.org/ ...
Отвязать тему WordPress от домена.
Есть тема, которая привязана к определенному домену. Я хочу установитьее на localhost, нотакой возможности нет. Задание: Отвязать тему от домена.
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