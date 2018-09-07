В компанию нужны специалисты Frontend (React, Angular), Backend (PHP, NodeJS) и Mobile (Java, Swift). Релокация в Брест, достойная зарплата, приятный город :)
Доработки на Joomla
Подробное задание:
https://docs.google.com/document/d/1FVnrFKhXHcmZqUcOu3Dq7hVsdXUej1pZwXCEkonAC0k/edit
Жду от вас цен и сроков
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо внести правки в сайт на Modx. Подробности кандидатам.Закрыт7 лет назад
Занимаемся изготовлением мебели. У нас тысячи тканей, которые отличаются цветом. Эти цвета делятся на тона. Таким образом разрабатываемый модуль должен состоять из трех частей: Выбор тона, выбор цвета, описание ткани. Выбор тона - карусель, в ...Закрыт7 лет назад
Сделать для сайта мултиязычность На данный момент сайт на русском языкеВеб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Софт клонирует сайты и создаёт html кэш 1 в 1, мне нужно встроить в этот софт базу синонимов (45 мегабайт) или обрабатывать уже имеющиеся html файлы. Пишите телеграмм свой, цену и сроки. Спасибо.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно спарсить статьи со стороннего сайта на сайт на CMS Wordpress. В статье есть название, контект с картинками и 3 дополнительных поля, категория и метка. Всего таких статей несколько тысяч. Можно с помощью соответствующих плагинов ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать парсер и загрузить товар ко мне на сайт https://www.eldorado.ru отсюда нужно парсить Мой сайт на opencarteЗакрыт7 лет назад
Если проект висит и фрилансер не выбран, значит фрилансер действительно не выбран! Жду ваших откликов! Функция в админке отрабатывает правильно и успешно, но с огрехами, которые надо исправить: 1) Через раз ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо перенести сайт с мегагруп на другой хостинг и другую CMSи сделать сайт интернет-магазин Wordpress WooCommerce(всего три старых существующих сайта: http://newstylespb.ru, http://okna-nstyle.ru и http://dveri-nstyle.ru ). Сайты на системе управления мегагрупп(они архивы не дают). Необходимо их перенести на новый хостинг, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток! У меня есть калькулятор http://калькулятор.сольисолнце.рф . Проблема в том что прошлый исполнитель так и не справился до конца, и сделал задачу с ошибками. Сейчас нуждаемся в полной его проверке на все ошибки ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад