Работа в офисе Javascript, Java, PHP (Брест, Беларусь)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок179 просмотров

В компанию нужны специалисты Frontend (React, Angular), Backend (PHP, NodeJS) и Mobile (Java, Swift). Релокация в Брест, достойная зарплата, приятный город :)

AngularJavaJavaScriptNode.jsPHPSwift
7 лет назад
viplance
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров