Ищем специалиста работающего на Rubi on Rails. Сайт создан на этом фреймворке. Требуются текущие доработки, изменения, и т. п. на постоянной основе. Предпочтение отдается почасовой оплате. Типы задач: - сделать адаптивную таблицу ...
Страница ошибки на PHP!
Нужно написать не сложную страницу ошибки на PHP - 403. При вызове данной страницы, всем кому доступ запрещен должно выводиться следующее:
1. Домен на котором открыли эту страницу.
2. Оригинальный домен моего сайта, плюс ссылка на туже страницу только на моем сайте.
3. В целом должно получиться что-то типа: Вы попали на мошеннический сайт (домен из пункта 1) наш оригинальный адрес (домен из пункта 2) чтобы перейти на искомую страницу (урл из пункта два).
Более подробно объясню потенциальному исполнителю.
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