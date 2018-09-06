Страница ошибки на PHP!

Нужно написать не сложную страницу ошибки на PHP - 403. При вызове данной страницы, всем кому доступ запрещен должно выводиться следующее:

1. Домен на котором открыли эту страницу.

2. Оригинальный домен моего сайта, плюс ссылка на туже страницу только на моем сайте.

3. В целом должно получиться что-то типа: Вы попали на мошеннический сайт (домен из пункта 1) наш оригинальный адрес (домен из пункта 2) чтобы перейти на искомую страницу (урл из пункта два).

Более подробно объясню потенциальному исполнителю.