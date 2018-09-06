Нужен дизайнер-программист.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка134 просмотра

Надо создать пул для майнинга, нужен: пул, сайт и программа для майнинга. 

7 лет назад
Sambomambo
48 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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