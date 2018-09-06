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Демо игрового .сайта на .net (iis) с steam авторизацией
Добрый день, нужен человек который сможет написать небольшую демку на .net: steam авторизация, запуск приложения, corn connection. Есть всё по отдельности, нет времени.
Приложение состоит из 2 частей. Первое – сайт:
1. Пользователь авторизируется на сайте с помощью steam аккаунта (необходимо узнать steamId пользователя)
2. Пользователь может создать лобби игры (в нашем случае CSGO)
– указать количество пользователей (для демо 2)
– указать название лобби
3. После создания лобби, Пользователь может зайти в лобби и присоединится как игре, выбрав команду (красные/синие)
4. После того как присоединилось указаное количество играков (для демо 2) лобби переходит в статус запуска игры. (Необходимо програмно запустить bat файл)
5. Как только статус лобби перешел в "запуск игры", показать ip:port сервера.
Второе веб сервис:
1. Сервис должен обрабатывать входящие запросы (логги/текст) и и менять статус лобби
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