Демо игрового .сайта на .net (iis) с steam авторизацией

Добрый день, нужен человек который сможет написать небольшую демку на .net: steam авторизация, запуск приложения, corn connection. Есть всё по отдельности, нет времени.

Приложение состоит из 2 частей. Первое – сайт:

1. Пользователь авторизируется на сайте с помощью steam аккаунта (необходимо узнать steamId пользователя)

2. Пользователь может создать лобби игры (в нашем случае CSGO)

– указать количество пользователей (для демо 2)

– указать название лобби

3. После создания лобби, Пользователь может зайти в лобби и присоединится как игре, выбрав команду (красные/синие)

4. После того как присоединилось указаное количество играков (для демо 2) лобби переходит в статус запуска игры. (Необходимо програмно запустить bat файл)

5. Как только статус лобби перешел в "запуск игры", показать ip:port сервера.

Второе веб сервис:

1. Сервис должен обрабатывать входящие запросы (логги/текст) и и менять статус лобби