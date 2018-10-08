Доработать форму-заявки на вордпрессе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки179 просмотров

Доброго дня! 

Есть сайт на ворд прессе https://prazdnikon.ru/ 

есть форма в подвале при нажатии на эту кнопку http://joxi.ru/p271YYLIo8RbJr 

1. нужно адаптировать ее под все устройства, например, у меня вот так отображается http://joxi.ru/MAjJ55MU4oJB5A 

хотя внизу еще есть чекбокс http://joxi.ru/Vm6zYYbTDb9Yzm 

2. с нее приходит спам в таком виде:  http://joxi.ru/ZrJ4KKqH9De5a2 

хотя по умолчанию галочка с чекбокса снята для этой формы

3. некоторые пользователи жалуются что кнопка Отправить не работает 

4. На каких-то устройствах поля не отцентрованы, особенно важно чтобы на Мак устройствах корректно работало

5. Здесь http://joxi.ru/Dr81YYnI4v11Gm написать Что Вы предлагаете

====

В общем нужно чтобы все работало на всех устройствах и во всех браузерах и чтобы спам не шел.

Важно! Есть сложность по мнению. другого специалиста, который начал создавать эту форму и не смог докрутить ее до конца, цитата:

---

Все размеры указаны пикселами, стили не структурированы и находятся в разных местах - часть в теме, часть в плагинах. 

---

====

Предпочтение тем, кто сможет выполнить задачу в ближайшее время и за скромный бюджет.

====

ВНИМАНИЕ!

Часто сталкивался с ситуацией, что некоторые люди обещают сделать к такому-то времени такую-то работу, но по факту делают ее дольше или не так как обещали, поэтому чтобы избежать этого мы с Вами обговариваем четкий срок к которому все вышеперечисленное будет готово (например, до завтра до 10:00) и цена договоренности с Вашей стороны, что каждый час просрочки это минус 10% от оплаты.

---

Задача считается полностью выполненной когда форма корректно отображается на всех устройствах во всех браузерах, все кнгопки на форме работают,  и спам с нее не приходит

WordPress
7 лет назад
PrazdnikON
Андрей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

CultureOfProgram
Максим 
31 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$15
1 день
Escrow
Все хорошо, благодарю
Все хорошо.

Заявки фрилансеров

CultureOfProgram
Максим 
31 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать скрипт Perl

    Требуется написать скрипт в Perl который анализирует большое количество писем email сохраненных в txt формате с русским текстом и сливает результаты в csv файл.  Среди результатов:  - адрес отправителя  - Статиска разных ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка магазина на Virtuemart, вывод справочной информации.

    $25

    На нашем сайте есть компонент https://www.moya-oborona.ru/component/seoglossary/1-slovar-nozhemana/xt-75.html, нужно вывести эти данные через настраиваемые поля как тут - https://rezat.ru/perochinnye_skladnie_nozhi/poluavtomaticheskie_nozhi/poluavtomaticheskij_skladnoj_nozh_cryo_g10_k1555g10 в виде справки со всплывающим окном. Так же нужно добавить товары с соответствующими характеристиками вниз статей. Вообщем нужно подружить ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Работа с криптовалютой PHP

    Нужно каким то образом сделать выплаты на криптовалюту в частности биткоина с минимальными комиссиями, а то много сервисов есть но там комиссия начинается от 3$ за 1 операцию, а операций сотни. Нужно что ли свой ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Js форма

    Нужна форма контактов которая будет хоститься на моем сервере но я смогу ее вставлять с использованием js кода вставки в другие сайты. Отправка через smtp, Нужна админка где я смогу сгенерировать код формы для опеределнного ...

    JavaScriptSMTPWordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта

    Открыт новый сайт на CMS Joomla!+ форум kunena v.4.0.12+ компонент GURUhttp://sothis.schoolИмеется 9 пунктов на доработку. Описание проблем в прилагаемых файлах. Жду адекватного предложения по срокам исполнения и цене.P.S. Впоследствии будут похожие работы по этому же ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать файл для Excel отчет

    Написать файл для Excel отчета1. Ежедневно экспортируем из СRM отчет по в формате Excel (лист 1 во вложении) 2. В листе 3 отмечаем ФИО клиента и Агента, клиент передан другому сотруднику  Разработать Форму. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правки сайта на Битриксе

    Нужно сделать правик сайта на Битриксе. - поправить мобильную версию. - изменить фильтр -исправить карту -поправить отображения на сайте и прочее.  Вот примерно что нужно сделать.  Тз предоставлю ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад