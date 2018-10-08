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Доработать форму-заявки на вордпрессе
Доброго дня!
Есть сайт на ворд прессе https://prazdnikon.ru/
есть форма в подвале при нажатии на эту кнопку http://joxi.ru/p271YYLIo8RbJr
1. нужно адаптировать ее под все устройства, например, у меня вот так отображается http://joxi.ru/MAjJ55MU4oJB5A
хотя внизу еще есть чекбокс http://joxi.ru/Vm6zYYbTDb9Yzm
2. с нее приходит спам в таком виде: http://joxi.ru/ZrJ4KKqH9De5a2
хотя по умолчанию галочка с чекбокса снята для этой формы
3. некоторые пользователи жалуются что кнопка Отправить не работает
4. На каких-то устройствах поля не отцентрованы, особенно важно чтобы на Мак устройствах корректно работало
5. Здесь http://joxi.ru/Dr81YYnI4v11Gm написать Что Вы предлагаете
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В общем нужно чтобы все работало на всех устройствах и во всех браузерах и чтобы спам не шел.
Важно! Есть сложность по мнению. другого специалиста, который начал создавать эту форму и не смог докрутить ее до конца, цитата:
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Все размеры указаны пикселами, стили не структурированы и находятся в разных местах - часть в теме, часть в плагинах.
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Предпочтение тем, кто сможет выполнить задачу в ближайшее время и за скромный бюджет.
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ВНИМАНИЕ!
Часто сталкивался с ситуацией, что некоторые люди обещают сделать к такому-то времени такую-то работу, но по факту делают ее дольше или не так как обещали, поэтому чтобы избежать этого мы с Вами обговариваем четкий срок к которому все вышеперечисленное будет готово (например, до завтра до 10:00) и цена договоренности с Вашей стороны, что каждый час просрочки это минус 10% от оплаты.
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Задача считается полностью выполненной когда форма корректно отображается на всех устройствах во всех браузерах, все кнгопки на форме работают, и спам с нее не приходит
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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