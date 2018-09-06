Правки сайта на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок127 просмотров

Нужно сделать правик сайта на Битриксе.

- поправить мобильную версию.

- изменить фильтр

-исправить карту

-поправить отображения на сайте

и прочее. 

Вот примерно что нужно сделать. 

Тз предоставлю заинтересованным. 

7 лет назад
DmitriyBel1
Дмитрий 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров