Доработать сайт на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки117 просмотров

Необходимо доработать системы бронирования – админ часть. Кроме этого сделать адаптацию под IE. 

Детальное ТЗ при дальнейшей переписке с кандидатом.     

WordPress
7 лет назад
alex_themniy
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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