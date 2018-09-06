Имеется недоделанный проект игровой тематики, игра Dota 2. Нужен Full-Stack программист. FrontEnd: React BackEnd: Node.JS В данный момент имеется свёрстанный сайт, авторизация на сайте и профиль. Оплата поэтапная договорная, приветствуется ...
Доработать сайт на Wordpress
Необходимо доработать системы бронирования – админ часть. Кроме этого сделать адаптацию под IE.
Детальное ТЗ при дальнейшей переписке с кандидатом.
Заявки фрилансеров
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