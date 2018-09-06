Срочно требуется Wordpress Full-stack разработчик со знанием ACF

Есть сайт http://dev.stomavenue.ru (test:test). Нам требуется профессиональный WordPress full-stack разработчик (frontend+backend), чтобы добавить на сайт раздел Акции. Осталось сверстать шаблон одной Акции по PSD (см. скрин) и интегрировать ее в WP как кастомный тип записи через Advanced Custom Fields, сделав полностью настраиваемой через админку. Также необходимо связать на главной странице слайдер (уже сверстан) с записями типа Акции. Чтобы можно было в свойствах главной страницы выбирать, какие акции показывать в слайдере. Также нужно уже сверстанный список акций (http://www.dev.stomavenue.ru/actions/) связать с типом записей Акции.

Скрин макета, который нужно сверстать прилагаю. Подробное ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/15QLD_WBCqgWE-A...

Приступить нужно прямо сейчас, работа срочная. С возможностью поработать в эти выходные.

Просьба в заявке указывать информацию о себе, сроки и сумму за задачу.