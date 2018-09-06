Ищу Специалиста Веб-программирования по разработке сайта

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Закрыт1 заявка130 просмотров

На сайте (Wordpress) есть структура из 4-х кастомных постов (CPT UI, ACF) с полями и отношениями. Необходимо сделать плагин поиска постов одного из типов по произвольным полям. Подробности в ТЗ.  

WordPress
7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров