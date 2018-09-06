Добавить раздел в действующую админку на Yii2

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Закрыт4 заявки154 просмотра

Нужно добавить CRUD-раздел в действующую админку на Yii2. ТЗ готово, ссылку дам в личку.

Всего к разработке 4 страницы:

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Нужны только специалисты с опытом Yii2.
Yii
7 лет назад
den-tkach
Денис 
51 год
13 лет в сервисе
Был
21 час назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров