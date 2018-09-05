Добрый день!Необходимо скопировать часть сайта: http://tny.im/dickhead

Тут части, которые необходимо копировать:

1. http://rgho.st/7ljmvQ4CX

2. http://rgho.st/6bsFwKc8t

Будет другой дизайн страницы, а эти части обновим (сделаем другой style.css для него).

Добавление/изменений на стр. 2 - через редактор обязательно.

На текущем сайте используется ModX, но привязка к нему необязательна. Можно рядом другую CMS поставить, если это необходимо.

Пожалуйста, оставляйте заявки с ценой.