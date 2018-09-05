Защита DLE сайта от клонирования!

Нужно написать защиту для сайта на DLE от клонирования. Клонирование осуществляется с помощью скрипта, предоставлю архив данного скрипта, для анализа того как он работает.

Защита должна быть как модуль к DLE.

А так же иметь возможность выводить:

Устанавливать.

1. Запрет к сайту типа: 404.

2. Свою страницу точнее надпись вместо контента с моего сайта, на домене (злоумышленника) с которого осуществляется клонирование: Типа этот сайт конченного пид**са обратите внимание на урл адрес сайта и больше никогда на него не заходите.)))

3. А так же возможность вставлять рекламный код.

И по возможности если это не будет создавать большую нагрузку, в модуле должны отображаться url сайта злоумышленника, реальный IP-адрес так как зачастую используется cloudfare.