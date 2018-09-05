Интересует только веб-страница. Написать бота под бк контору фонбет, ставки будут делаться только на тм голов.Нужно будет реализовать возможность добавления нескольких аккаунтов и проставления 1 ставки сразу несколькими аккаунтами. Более ...
Сверстать сайт и натянуть на Битрикс
Макеты: https://yadi.sk/d/qGfnHQ6Y3aD8hb
Сайт по сеткам: бутстрап - равнение по колонкам, либо отступы от колонок кратны 10px
Интерлиньяжная - равнение по сетке, либо отступы кратны 5 px
Отступы объектов друг от друга кратны 10px
/// Старайтесь соблюдать отступы ///
Вся анимация плавная. Искры можно заанимировать, отрисованы для этого отдельно (например, медленно плывут при пролистывании). Кнопки при наведении - можно скруглять уголок (http://saltycov.com/ - там обратный принцип). Цвет кнопок при наведении НЕ меняется, тени НЕТ.
Примеры анимации для всплывающего окна (JUST ME, например) https://tympanus.net/Development/ModalWindowEffects/
Hoverы (на плашках) - появляющаяся тень при наведении (рамка исчезает). Ховеры подписаны и выделены красным
Никаких висячих союзов, тире и дефисы отличаются по оформлению. Кавычки ёлочами. Тексты выравниваются в основном по левому краю, с границей в одну колонку справа.
Прошу иконки не вставлять растарми. Это видно.
ГЛАВНАЯ
Первый экран. Верхнее меню - черта над активной ссылкой в виде бегунка - перемещается по линии.
При наведении на плюсы - появляются всплывашки (анимация плавная). Белые полосы на щите, сам щит можно тоже двигать при движении мышкой по экрану.
Остальные блоки на главной с листанием право/лево. При пролистывании плашки медленно исчезают, заменяясь следующими по ходу. (https://servermall.ru/ - как здесь, но плавнее/медленнее. Там блок называется "5 лет гарантии с выездом")
Плашки активны при нажатии на любые их области (не только на ссылку "подробнее") и перенаправляют по нужной ссылке.
В контактах ссылка на мыло также активна - открывает любую программу для написания электронных писем.
Заявки фрилансеров
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