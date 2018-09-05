Создание чат-бота для Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки144 просмотра

Здравствуйте, 

Нужно создать чат-бот для Facebook.

Основные умения чат бота дать информацию: о фирме, о услугах, метод взаимодействия с клиентом, призыв и силка на регистрацию проведения вебинара. 

Сфера деятельности: юридические услуги.

Язык бота - английский и русский (если есть сложности в написание анг. языка, есть специалист что переведет с русского).

7 лет назад
Senchyshyn
34 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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