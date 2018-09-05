Solidity смарт контракт

Нужен смарт контракт. Будет использоваться на блокчейне POA.

Возможно для реализации задания потребуется создание нескольких контрактов.

Суть:

- Продажа товаров за токены на мероприятиях.

Мероприятий много. Смарт контракт (ск) единый для всех мероприятий.

Возможно нужен контракт, который создает по входным условиям контракт для каждого отдельного мероприятия (обсуждаемо).

Цикл работы для каждого мероприятия:

- Создание мероприятия

- Первоначальный сбор средств (псс).

- Продажа товаров на мероприятии

- Завершение цикла

1. Исходные данные для первоначального сбора:

1.1 Дата и время началаокончания первоначального взноса

1.2 Сумма первоначального сбора

1.3 Минмакс размер первоначального взноса на аккаунт

1.4 Комиссия за неудачный сбор, %

1.5. Аккаунт организатора.

2. Исходные данные для продажи на мероприятии:

2.1 Дата и время началаокончания мероприятия

2.2 Список товаров и их закупочных цен (обсуждаемо).

2.3 Величина наценки при обмене на токены, %

2.4 Величина скидки для участников первоначального взноса,%

2.5 Величина наценки при продаже за рубли, %

2.6 Адрес аккаунта, с которого будут дублироваться продажи за рубли в блокчейн.

2.7 Комиссия организатора, %

Цикл подробно:

- Создается мероприятие с указанием исходных данных (1 и 2)

- Все желающие участвуют в этапе псс. На данном этапе они отправляют любое кол-во токенов из диапазона (1.3). Токены холдятся в ск.

- Этап псс заканчивается либо когда собрана сумма первоначального взноса, либо после окончания отведенного срока (1.1).

В первом случае сбор считается успешным и переходим к следующему этапу (Продажа товаров на мероприятии).

Во втором случае сбор считается неуспешным, и все токены рассылаются обратно всем участникам и цикл завершается.

- Этап продажи начинается согласно исходному условию (2.1). Во время данного этапа все желающие могут обменять товары на токены в независимости от того, участвовали они в этапе псс или нет. Также можно купить товары за рубли.

Покупка за рубли:

- Покупка по классической схеме (налбезнал), с величиной наценки (2.5). Параллельно проводятся (руками) транзакции в блокчейн на наш ск для учета общей выручки и количества проданного товара.

Обмен на токены, если аккаунт не участвовал в этапе псс:

- транзакция на ск с указанием кода (нескольких кодов?) товара и суммы покупки.

- ск проверяет:

- участвовал ли аккаунт в этапе псс и сумму участия.

- нет, не участвовал. Первоначального взноса нет, скидки тоже нет.

- записываем в блокчейн, что этот аккаунт поменял такой-то товар в таком-то количестве на столько-то токенов.

- прибавляем величину транзакции к общей сумме продаж на текущем мероприятии

- выдаем товар покупателю.

Обмен на токены, если аккаунт принимал участие в псс:

- транзакция на ск с указанием кода товара и суммы покупки.

- ск проверяет:

- участвовал ли аккаунт в этапе псс и сумму участия.

- да участвовал, тогда уменьшаем транзакцию на величину скидки (2.4)

- сумма участия больше суммы текущей транзакции?

- вычитаем из суммы участия величину текущей транзакции (с учетом скидки)

- результат положительный?

- записывает остаток величины участия в этапе псс

- возвращает транзакцию обратно на адрес посетителя.

- так продолжается до момента, когда полностью исчерпается величина псс. После этого момента на аккаунт возвращается только величина скидки.

Завершение мероприятия (цикла)

Общая сумма токенов (выручка) со всех площадок (включая и продажи за рубли) на данном мероприятии больше суммы первоначального сбора (1.2)?

Если да, то берем все, что больше величины (1.2), отнимаем процент комиссии организатора (2.7) и делим на всех участников этапа псс в процентной доле их участия. И рассылаем. Также рассылается обратно все неиспользованные токены от псс каждому участнику. Комиссия организатора пересылается на адрес организатора (1.5).

Если нет, то обратно рассылаются не все неиспользованные токены от псс, а уменьшенные на % недобора величины псс и % комиссии организатора (2.7)