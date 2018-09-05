Написать плагин wordpress по загрузке товаров с сайтов поставщиков по api Товары содержат название, описание, цена, атрибуты, и картнки Атрибуты должны совпадать с существующими
Распарсить таблицу с сайта
Есть такой сайт, mir alinks.ru (убрать пробел)
Нужно там зарегистрироваться как рекламодатель, перейти в каталог площадок, и спрарсить весь список площадок (там около 15000, выдаются в таблице страницами по 50 штук). Есть готовый скрипт на Питоне:
https://gist.github.com/Sergey Shok/81a52748db88ae9ebd54e944b9d431ca (убрать пробел)
его надо немного подредактировать, чтобы брал все-все параметры (может и не надо) и запустить.
Также есть скрипты на js, если погуглить. Тоже надо только запустить. Мне нужен конечный результат в csv, открываемый в Excel + отредактированный скрипт для парсинга.
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