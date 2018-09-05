Распарсить таблицу с сайта

Есть такой сайт, mir alinks.ru (убрать пробел)

Нужно там зарегистрироваться как рекламодатель, перейти в каталог площадок, и спрарсить весь список площадок (там около 15000, выдаются в таблице страницами по 50 штук). Есть готовый скрипт на Питоне:

https://gist.github.com/Sergey Shok/81a52748db88ae9ebd54e944b9d431ca (убрать пробел)

его надо немного подредактировать, чтобы брал все-все параметры (может и не надо) и запустить.

Также есть скрипты на js, если погуглить. Тоже надо только запустить. Мне нужен конечный результат в csv, открываемый в Excel + отредактированный скрипт для парсинга.