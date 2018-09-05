Спарсить весь сайт на Wordpress

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Закрыт5 заявок143 просмотра

Необходимо спарсить все статьи и перевести их на английский с этого сайта https://goo.gl/V8xfWG и опубликовать на сайт под управлением Wordpress.

WordPress
7 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров