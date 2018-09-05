Доработать административную часть сайта

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Закрытнет заявок92 просмотра

Нужно создать новый шаблон первой страницы для Seo оптимизации , внедрить блоки управления новостным контентом, видео контентом.      

7 лет назад
sokipefip
Сокол 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров