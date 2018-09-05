На сайте интернет-магазина на битрикс "1С-Битрикс: Управление сайтом 15.5.1" нужно установить фильтр товаров. Что фильтр должен уметь: 1. При добавлении свойства в фильтр, чтобы для страницы с результатами фильтрации можно было задать свои теги ...
Доработать административную часть сайта
Нужно создать новый шаблон первой страницы для Seo оптимизации , внедрить блоки управления новостным контентом, видео контентом.
Заявки фрилансеров
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