Добавить отображение фотографий/картинок на доску объявлений (WP)

В карточках объявлений на сайте https://spzp.ru/ отсутствует слайдер с фотографиями. При добавлении объявления есть возможность загрузить только одну картинку, которая автоматически становится картинкой записи, даже без возможности нажатия на нее для увеличения.

Необходимо:

1. Внедрить возможность добавления нескольких фотографий к объявлению. При этом первая добавленная пусть становится главной картинкой объявления.

2. На странице https://spzp.ru/dobavit-objavlenie/ при нажатии "Загрузить фото" обеспечить выбор не одной, а сразу нескольких картинок для загрузки с компьютера.

3. На странице самого объявления внедрить слайдер аккуратно - сразу под основным текстом объявления.

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