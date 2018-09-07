Добавить отображение фотографий/картинок на доску объявлений (WP)

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Завершен4 заявки176 просмотров

В карточках объявлений на сайте https://spzp.ru/ отсутствует слайдер с фотографиями. При добавлении объявления есть возможность загрузить только одну картинку, которая автоматически становится картинкой записи, даже без возможности нажатия на нее для увеличения.

Необходимо:

1. Внедрить возможность добавления нескольких фотографий к объявлению. При этом первая добавленная пусть становится главной картинкой объявления.

2. На странице https://spzp.ru/dobavit-objavlenie/ при нажатии "Загрузить фото" обеспечить выбор не одной, а сразу нескольких картинок для загрузки с компьютера.

3. На странице самого объявления внедрить слайдер аккуратно - сразу под основным текстом объявления.

Желательно сделать в течение пары часов. Оплата прямо вам на карту в любую страну в любой валюте. В предложениях указывайте размер оплаты.

WordPress
7 лет назад
mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mel_17_1
27 лет
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 лет назад
$1
1 день
Escrow
Мелинэ работала по добавлению слайдера с фотографиями на доске объявления. Грамотный специалист, идет на встречу пожеланиям. Рекомендую.
Задачу поставил точно. Оплату произвел в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

mel_17_1
27 лет
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 лет назад