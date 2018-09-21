Выбор города, заполнение информации, добавление текста Open Cart

Всем привет, по сайту sabi.garcom.kz

нужно сделать правки:

1. Добавить в меню, между "Наша продукция" и "Где можно купить" страничку "О нас" с заголовком и текстом (текст выдам), снизу под шаблонным текстом установить галерею под сертификаты, Сертификаты выдам, добавить две кнопки, схожие с кнопкой в шапке, поставить на открытие документов (документы выдам), как только получу документы нужно будет их разместить на эти кнопки, низ продублировать со страничкой "Контакты" - добавить текст в админ панель, чтобы можно было редактировать ( в любой раздел, главное чтобы без входа в код и html тэгов). На этой странице, между шаблонным текстом

2. При заходе на страницу "Где можно купить" должно попытаться определить город, если это не произошло, то должно выйти окошечко с выбором города. Как только пользователь выбирает город (или он определяется) ему должны выйти данные из соответствующих городов (список городов Казахстана, там не более 30 городов, список выдам), если данных для этого города нет, то просто надпись, что "на данный момент в вашем городе нет отдела продаж" и предложение выбрать другой город. Если на данном городе есть точки, то выходит таблица (в заголовке название города) данные по таблице выдам.

3. Страница "Ближайшие магазины" добавить текст после надписи "Наш адрес". В выпадающем списке, есть города, в которых нет точек продаж, рядом с названием города добавить "(нет точек продаж)", там где есть, потребуется разместить адреса в каждом городе на карту (в яндекс мап 5 минутное дело https://yandex.ru/map-constructor/?ncrnd=7435) и поставить вместо текущих пустых карт (там разберетесь, проще чем метрику воткнуть, я покажу где)

4. Убрать слово "Бесплатно" в доставке на главной странице (просто текст)

6. Проверить, отправляется ли письмо на почту админу, как только человек оформил заказ, если нет то нужно сделать так, чтобы отправлялось при оформление заказа

P.S. Код чистый, костыли только на странице "Посмотреть ближайшие магазины", объясню, как карту вставлять

P.S.S. Мобильная версия не должна "улетать" :)

Оплата по факту завершения работы.

Оплата на Qiwi, Яндекс.Деньги (на webmoney крайне не желательно из-за комиссий)