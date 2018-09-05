CRM perfex настройка и много другое.

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Закрытнет заявок115 просмотров

Привязка к Мегафон АТС  

и многое друге. помощь в анализе и аудите. 

Очень нуждаюсь в хорошем специалисте.  

интересует цена и сроки данной работы, для начала. 

Привязка к Мегафон АТС  

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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