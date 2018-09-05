Здравствуйте! Есть сайт рецептов, нужно видоизменить блоки и немного доработать функционал, расширить сайт до 1280px! ищю того кто сможет написать несколько модулей и поработать над безопасностью! настроить семантическую разметку Schema.org Жду адекватную цену ...
Вылечить сайт от вируса майнера
непонятно как это все произошло, теперь когда заходишь на сайт процессор начинает перегружать очень сильно
ннадо вылечить эту заразу, цены предлагайте
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