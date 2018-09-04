Нужно немного подправить алгоритм работы одного бота.
Настроить цели в Метрике и Аналитике + саму гугл аналитику
Доброго дня!
Есть лендинг с несколькими страницами (сверстан вручную)
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юбилеи https://prazdnikilux.ru/yubilei.html
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дни рождения (по факту тоже самое что и юбилеи, только разница в одно слово на первом экране) https://prazdnikilux.ru/vzrosliy-den-rogdenia.html
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выписки, это страница с другой структурой, что-то есть повторяющееся https://prazdnikilux.ru/vipiska.html
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Задача настроить цели в Яндекс метрике и Гугл Аналитике (предварительно добавив туда код аналитики, я даю Вам доступ к акаунту гугла, а Вы сами создаете новый код, чтобы он корректно работал)
Цели - заполненная и отправленная заявка (там много разных форм, посмотрите внимательно)
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Предпочтение тем, кто сможет выполнить задачу в ближайшее время и за скромный бюджет.
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ВНИМАНИЕ!
Часто сталкивался с ситуацией, что некоторые люди обещают сделать к такому-то времени такую-то работу, но по факту делают ее дольше или не так как обещали, поэтому чтобы избежать этого мы с Вами обговариваем четкий срок к которому все вышеперечисленное будет готово (например, до завтра до 10:00) и цена договоренности с Вашей стороны, что каждый час просрочки это минус 10% от оплаты.
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Задача считается полностью выполненной когда цели на всех(!) формах корректно настроены и отображаются в Метрике и Аналитике
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