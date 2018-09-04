Настройка работы крона + мелкие правки фронт энд

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок127 просмотров

Задачи: 

- настроить крон работы (отправка по 100 заявок в час, поля уже выведены в админке)  

- мелкие правки по стилям на фронте (измненеия попап окна)  

- изменение пейпала стоимости  

- перенос на другой сервер  

Сайт – blog.vproduction.pl/   

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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Нет заявок фрилансеров