Настройка работы крона + мелкие правки фронт энд

Добрый день. Сайт: http://fortunaservis.com Вот две страницы: 1. http://fortunaservis.com/%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8/ На нее должен быть переход отсюда: http://prntscr.com/kqdg3x из каталога изделий + надо всем подкатегориям ...