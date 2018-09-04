необходимо настроить онлайн кассу на сайт Vizahod.ru от Тинькофф банка. Инструкция во вложении
Доработать сайт
Есть почти готовый сайт: photo-master.pro
Нужно доделать главную страницу, и сделать сайт более привлекательнным.
Заявки фрилансеров
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