Проект системы автоматического полива

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Закрыт1 заявка97 просмотров

Требуется выполнить проект системы автоматического полива участка 7 соток. Генеральный и дендрологический план имеется.

7 лет назад
rasta1987
Яна 
37 лет
7 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

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