Требуется специалист по доработке AmoCRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка126 просмотров

Требуется рассчитать стоимость плагина (доработки) для AmoCRM: 

Для клиентов, которые купили больше на 100К – ставится  автоматически тег "Ключевые клиенты". 

Дополнительно: 

Добавить в плагин возможность редактировать сумму и название тега. 

В ответах жду 2 суммы: 

- за основной функционал (автоматическая проставка тега) 

- за дополнительный (возможность редактировать сумму и название тега)

AmoCRM
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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