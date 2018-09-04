Игра на JavaScript + HTML5

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Закрыт2 заявки131 просмотр

Нужно сделать визуализацию игры на canvas, d3,  three,js, phaser, pixijs / или другие фреймворки

HTMLJavaScript
7 лет назад
Veselov_Nikita
Никита 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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